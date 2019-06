Anche gli Alpini all'Isola. Aspettando la scelta

Pomeriggio speciale, quello di ieri, per i tanti bimbi presenti all'Isola delle Sensazioni, in via Pacinotti: all'inaugurazione della giostra usufruibile anche dai ragazzi in carrozzina, infatti, c'erano pure gli Alpini della sezione di Alessandria accompagnati dal Coro Valtanaro.

Le 'penne nere', con i loro canti e i loro racconti, hanno incantato non solo i più piccoli ma anche genitori e nonni. "Siamo felici siano qua con noi - le parole dell'assessore alle Politiche sociali, Piervittorio Ciccaglioni - Sono un orgoglio per la nostra comunità ed è giusto che pure i bimbi li conoscano e ascoltino le loro storie. Noi, come amministrazione, stiamo facendo di tutto per far arrivare in città l'Adunata del 2021 e, aspettando la decisione (che arriverà probabilmente ad autunno inoltrato ndr), questo è solo un altro passo per far vedere come Alessandria e gli Alpini camminino insieme".