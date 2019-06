Auto storiche, passerella in città. E domenica gran finale

Una Bugatti del 1924, condotta da Edoardo Roncadin, con a bordo Dagmar Remmet, è la vettura più vecchia tra quelle partecipanti al Circuito Bordino, che oggi alle 17.45 ha preso il via da Alessandria, città dove tornerà protagonista domenica mattina, in piazza Garibaldi, per le ultime prove cronometrate con protagoniste le auto storiche.

Il raduno delle "veterane sulle strade dei vini" ha richiamato molti appassionati e curiosi, in piazzetta della Lega, dove è stato ricreato, grazie anche a ballerini e figuranti, un clima "vintage", come sempre molto apprezzato. Cinquantasette le vetture iscritte, impegnate domani in un tour nelle Langhe, prima del rientro in città.

Oggi, la partenza è stata preceduta da una passerella in centro, con i graditi omaggi che alcuni commercianti alessandrini hanno voluto riservare agli automobilisti, alcuni dei quali giunti dall'estero.