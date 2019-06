Ballottaggio: fotografa la scheda dopo averla votata

Un ritardo nella stampa delle tessere elettorali per un inconveniente al sistema informatico del Comune di Novi Ligure e un elettore che si è fatto beccare a fotografare la scheda appena votata hanno movimentato la mattinata del ballottaggio per l’elezione del sindaco, che al rilevamento delle 11.45 ha registrato un’affluenza del 19,12% degli aventi diritto di voto.

La giornata si è 'riscaldata' sin dal mattino allo sportello del cittadino a palazzo Dellepiane, aperto nel giorno della consultazione elettorale per il rilascio delle tessere elettorali a chi non aveva più spazi per porre il timbro al seggio o a chi l’avesse smarrita: per un inconveniente al sistema informatico, tutto bloccato per una buona mezz’ora e inevitabili proteste e polemiche.

Il clima elettorale, poi, si è ulteriormente surriscaldato a metà mattinata, quando il presidente di uno dei seggi ubicati alle scuole ‘Martiri della Benedicta’, in via Urbano Rattazzi, ha sorpreso un elettore a fotografare la scheda appena votata mentre ancora si trovava nella cabina elettorale, comportamento proibito dalla legge.

Sono scattate le procedure previste in casi come questo, con la segnalazione del presidente di seggio all’autorità giudiziaria. Pare che il votante sia un uomo di origine straniera, ma c’è stretto riserbo sulla sua identità.