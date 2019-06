Gp Bordino, oggi lo show delle auto storiche

E' il gran giorno del Gp Bordino: questa mattina, in piazza Garibaldi e per il centro storico, circuito ed esposizione dei gioielli a quattro ruote che hanno fatto la storia dell'automobilismo. Con una 'chicca' in più: il corteo, infatti, sarà aperto dalle Ferrari della Scuderia Ferrari Club Alessandria.

Appuntamento a partire dalle 9.30, ma alle 10 in pista pure i più piccoli, in uno speciale tracciato dedicato alle auto a pedali con un fine benefico: il ricavato, infatti, sarà devoluto all'Unicef.