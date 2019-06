Il Bordino con l'Unicef, i bambini in gara

Simpatico evento collaterale durante la rievocazione del Circuito Bordino, stamani in piazza Garibaldi, ad Alessandria. Alcuni bambini si sono sfidati su automobili a pedali, grazie a un'iniziativa promossa dal Club Bordino in collaborazione con l'Unicef. La manifestazione è servita a promuovere una raccolta fondi per sostenere l'istruzione di bambini in Paesi del terzo mondo dove la scolarità, molto spesso, è un'utopia. Alla rievocazione, cominciata alle 9 e conclusasi alle 12.30, ha partecipato un pubblico numeroso, soprattutto nella parte centrale della mattinata. Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco è stato ospitato su un'auto storica e, successivamente, su una Flaminia della Croce verde, piccolo gioiello del soccorso... del tempo che fu.