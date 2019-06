Due alessandrini nella Giunta Cirio: Vittoria Poggio ok, Protopapa sale

Vittoria Poggio, leghista alessandrina forte di 11.000 preferenze alle Europee, è sempre più sicura di un assessorato in Regione, da esterna. Dovrebbe occuparsi di commercio. Se lei sta abbastanza tranquilla, non così il suo omonimo G.B.Daniele. L’assessorato all’Agricoltura, che gli era stato promesso, potrebbe passare all’acquese Marco Protopapa, ieri (giorno dell’insediamento del presidente Cirio) dato in forte ascesa.

