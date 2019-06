'Ospedale Incontra': la salute di mamma e bambino

Ultimo appuntamento, domani alle 17 nel salone di rappresentanza dell'ospedale 'Santi Antonio e Biagio' di Alessandria, nel calendario di 'Ospedale Incontra': tema del confronto, la salute di mamma e bambino.

Tutte le future mamme e neo-mamme avranno così la possibilità di ottenere risposte concrete ai dubbi e alle preoccupazioni che minano questo periodo così gioioso: "L’iniziativa - spiegano dall'Azienda ospedaliera - rappresenta infatti un momento di dialogo e confronto con i professionisti che, attraverso un approccio trasversale e divulgativo, spiegheranno alle partecipanti i numerosi servizi offerti dall’Aso Al prima e dopo il parto, ripercorrendo l’iter specifico seguito dalla coppia mamma-figlio".

Dopo i saluti del direttore generale Giacomo Centini, il pomeriggio si aprirà con l’illustrazione da parte del dottor Nicola Strobelt, direttore di Ostetricia e Ginecologia, delle attività ambulatoriali e dei differenti percorsi assistenziali proposti per una gravidanza a basso o alto rischio. Il team dei professionisti che si prendono cura delle donne in dolce attesa è però davvero numeroso e multidisciplinare, formato da medici, infermieri, anestesisti e ostetriche: sarà quindi un gruppo di specialisti appartenenti a queste ultime due figure a spiegare alle presenti quali sono i servizi offerti per garantire un parto sicuro e meno doloroso.

Si arriverà così a parlare del sostegno del neonatologo in sala parto, mentre uno spazio sarà dedicato a un altro aspetto fondamentale al fine di garantire cure sempre più efficaci e all’avanguardia, ovvero la ricerca scientifica legata al neonato, di cui parlerà Maria Chiara Strozzi, dirigente medico di Pediatria.