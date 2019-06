Camion perde il carico e 'colora' di bianco l'asfalto

POZZOLO FORMIGARO – Nelle prime ore di questa mattina un camion in transito nella zona industriale di Pozzolo Formigaro ha perso parte del carico nell'affrontare una curva. Sull'asfalto sono finiti due bidoni contenenti resine che si sono spaccati rilasciando il proprio contenuto: si tratta di sostanze non pericolose, ma per permettere la ripulitura della sede stradale, affidata a una ditta specializzata, si è reso necessario chiudere il tratto al traffico. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra la strada provinciale 149 di Levata, la strada delle Roveri e la strada del Bissone. I mezzi possono comunque passare, semplicemente facendo una breve deviazione segnalata in loco. Si prevede che per la ripulitura dell'asfalto occorrerà qualche ora, nel primo pomeriggio la situazione dovrebbe tornare alla normalità.