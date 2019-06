Amag, Ferrari è il nuovo amministratore delegato

Torna il sereno in casa Amag, dopo le polemiche di due settimane fa e le tensioni tra Lega e Forza Italia: questo pomeriggio, infatti, il Cda della partecipata ha nominato Adelio Ferrari nuovo amministratore delegato del gruppo.

“Accetto questo incarico con entusiasmo - le sue parole - in un momento di grandi trasformazioni per il mondo delle società multiservizi e ricco di opportunità che nei prossimi mesi e anni dovremo saper cogliere appieno. Il Gruppo Amag è una grande realtà territoriale, fortemente radicata non solo ad Alessandria ma in buona parte della provincia”.

“Per il Gruppo Amag comincia una nuova era - aggiunge il presidente Paolo Arrobbio - Un’era ricca di sfide, che richiederanno da parte nostra il massimo sforzo per essere sempre più efficienti e competitivi, estremamente attenti alle esigenze della clientela acquisita e di quella da acquisire, ma anche capaci di incidere profondamente sul nostro territorio, e di supportarlo in un percorso di crescita”.

Chiosa Davide Buzzi Langhi, vice sindaco e assessore alle Partecipate del Comune di Alessandria: “Il nuovo consiglio di amministrazione, costituito da figure di grande qualità, ha indicato all’unanimità Adelio Ferrari il nuovo amministratore delegato. Una scelta che siamo certi porterà all’azienda un importante valore aggiunto, e che consentirà al Gruppo Amag di lavorare, con l’assoluto sostegno degli azionisti, verso nuovi ambiziosi traguardi”.