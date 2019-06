Lavori in corso in via della Vittoria: campagna informativa dell’assessorato

ALESSANDRIA - Sono in corso di distribuzione in via San Giacomo della Vittoria e nelle vie limitrofe, alcune note informative sulle fasi di lavorazioni previste per il restyling della strada. Sulla comunicazione, promossa dall'assessorato comunale ai Lavori Pubblici, vengono illustrate le varie fasi di lavorazione che interesseranno la via, da piazza Libertà a piazza Marconi, nel periodo compreso fra il 20 giugno e il 28 settembre.

Questo il cronoprogramma dei lavori:

prima fase: tratto compreso fra Piazza della Libertà e via Faà di Bruno - via Piacenza

inizio lavori il 20 maggio - fine prevista il 23 giugno

seconda fase: tratto compreso fra via Faà di Bruno - via Piacenza e via Modena

inizio lavori il 13 maggio - fine prevista il 14 luglio

terza fase: tratto compreso fra piazza Marconi e via Bergamo

inizio lavori il 15 luglio - fine prevista l'11 agosto

possibile sospensione estiva dal 12 al 25 agosto

quarta fase: tratto compreso fra via Bergamo e via Modena

inizio lavori il 26 agosto - fine prevista il 28 settembre

Le fasi di cantiere potrebbero subire variazioni.

“Si tratta del primo step di una nuova modalità di comunicazione che questo assessorato ha intenzione di portare avanti per informare i nostri concittadini – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Barosini -. Questo volantino, fatto in economia, vuole raggiungere capillarmente tutti i cittadini interessati dai cantieri di qualsivoglia tipologia per informare con semplicità e chiarezza sulle opere pubbliche che stiamo portando avanti per limitare al massimo i disagi che, inevitabilmente, si possono verificare quando si lavora. Speriamo nella comprensione dei cittadini, consapevoli che stiamo lavorando al meglio per consegnare agli alessandrini una città diversa, migliore e più vivibile. La stessa modalità comunicativa verrà utilizzata per opere che saranno in programma in altre aree delle città e nei sobborghi”.