Alessandro Pier Guidi vince la '24 Ore di Le Mans'

Insieme a Daytona è la corsa da leggenda dell'automobilismo. La '24 Ore di Le Mans' parla italiano. E parla alessandrino. Grazie a un campione come Alessandro Pier Guidi, che vince l'ultima gara della superseason del Wec, World Endurance Championship, con una vittoria che è il miglior modo per celebrare il 70° anniversario della prima vittoria della Ferrari a Le Mans. Il pilota di Sarezzano ha vinto insieme a James Calado, come lui campione mondiale 2017, e al brasiliano Daniel Serra, su Ferrari 488 Gte della scuderia Af Corse. Anche un twweet di Ferrari saluta la conquista del trofeo con un eloquente, "Well done boys". Con questo risultato Pier Guidi e Calado chiudono al secondo posto nel mondiale