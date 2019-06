Via libera al ‘Salva Comuni’: c’è anche Alessandria

È stata approvata poco fa dalla Commissione Finanze della Camera la norma ‘Salva Comuni’, inserita all’interno del Decreto Crescita: per il Comune di Alessandria in arrivo 20 milioni di euro e un altro pacchetto di provvedimenti per dare respiro ai conti.

“Oggi è un giorno straordinario per Alessandria - commenta il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari- L'emendamento inserito nel Decreto Crescita, approvato dalla Commissione Finanze della Camera, garantirà al nostro Comune risorse straordinarie per 20 milioni di euro (10 nel 2020 e 10 nel 2021), fondamentali per consentire ai bilanci dell’ente di ‘riassestarsi’. Tutto ciò grazie ad un preciso accordo della maggioranza di governo. Inoltre ci sarà la possibilità di rientrare dei debiti pregressi nei prossimi vent'anni, e non più in quindici".

