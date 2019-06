Alessandrino muore in moto negli Usa

Bruno Di Cosimo, 55 anni, alessandrino da tempo residente a Torino dove gestiva un atelier di moda, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto in Florida.

Appassionato di Harley Davidson, si era recato negli Stati Uniti per compiere un viaggio in moto, avventura condivisa con due amici, uno dei quali è deceduto con lui. I loro corpi, finiti sull’asfalto a seguito di una sbandata, sono stati travolti da un tir. La salma di Di Cosimo non è stata ancora rimpatriata.

Venerdì 21 alle ore 19, in Duomo, il 55enne sarà ricordato con un momento di preghiera.

