Passaggio di consegne ai Lions club Valenza Host

Nella splendida cornice di Villa Pomela si è svolto il passaggio delle consegne del Lions club Valenza Host. Alla guida del service adesso c’è Mauro Ordazzo. Nel corso della serata sono stati consegnati diversi riconoscimenti ai soci. Il Melvin Jones di primo grado è stato attribuito ad Elio Peron (per il contributo personale dato nel service dell’ambulanza medicalizzata dell’Avis), il Melvin Jones progressivo al presidente uscente Lions, Marco Bocca, il riconoscimento excellence oakbrook a Carlo Bajardi, tesoriere distrettuale nell’anno 2017/2018. Certificati di apprezzamento sono stati consegnati invece ai medici Pietro Luigi Garavelli e Massimo Perachino. Numerosi soci hanno ricevuto poi il riconoscimento del 100% di presenze alle attività lionistiche. Infine c’è stato anche il passaggio di consegne per il Leo, che vedrà presidente per l’anno 2019/2020, Donatella Bovenzi.

Massimo Iaretti