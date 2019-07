La pioggia non ferma la Notte Rosa di Valenza

La pioggia caduta fitta intorno alle 23 di sabato non ha praticamente inficiato il buon risultato della Notte Rosa, organizzata dall’associazione L’Oro dal Po al Monferrato con il patrocinio del Comune in concomitanza con il primo giorno dei saldi estivi. A tirare le somme della serata è Franco Stanchi, presidente dell’associazione: «Musica dappertutto, balli improvvisati per strada, gente, tanta gente, valenzani e non. Il mega apericena valenzano, come promesso alla città, si è svolto sabato sera per salutare l’avvio dei saldi con affluenza e acquisti che hanno soddisfatto tutti».

E a fine serata, quando si chiedeva a qualche commerciante come era andata, c’era anche che si lasciava scappare la battuta, insieme al sorriso, che in fondo proprio male non era andata.

È il premio per chi è tenace, per chi ha tenuto aperto il proprio negozio fino ad oggi, per chi ha creduto che non c’è nulla di impossibile, questa è la la prova che la deriva di questa crisi si può e si deve superare.

«Sono soddisfatto - aggiunge Stanchi - , la categoria è risposto prontamente con fantasia, improvvisando una bella serata con pochi mezzi ma tanto entusiasmo, la “Notte Rosa” ha sempre funzionato da noi, le magliette di quest’anno sono andate a ruba e c’è anche chi a termine manifestazione le ha messe in vetrina in segno di vittoria».