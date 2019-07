La perizia rilancia il valore di Amv spa

VALENZA - La perizia della rete idrica di Valenza Reti in liquidazione affidata ad una società specializzata di Milano ed avvalorata da un professionista valenzano ha rialzato nettamente il valore di Amv Spa che ne sarà la beneficiaria.

In attesa del passaggio formale della rete idrica, che dovrà essere deliberato dal consiglio comunale in una seduta ‘ad hoc’ la prossima settimana, quasi certamente nei primissimi giorni del mese di agosto, l’incremento del patrimonio netto contabile della municipalizzata valenzane passerà dagli attuali 239mila euro a circa cinque milioni, una consistenza che si farà sicuramente sentire nella trattativa con l’Amc di Casale Monferrato nella nuova ‘Compagnia delle Acque Potabili spa’ che dovrebbe nascere.

I dati sono stati forniti dal sindaco Gianluca Barbero e dall’amministratore unico di Amv Spa, Andrea Canonico, nel corso dell’incontro di Commissione bilancio che si è svolto lunedì a palazzo Pellizzari, coordinato dal presidente Luca Merlino.

Nel consiglio del 25 la delibera non è passata, come inizialmente previsto in conferenza dei capigruppo perché occorre ancora il parere dei revisori che arriverà entro la fine del mese di luglio.