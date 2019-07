Regione e Comune, patto sul 'caro bus'

ALESSANDRIA - “La tutela dei servizi ai cittadini è la priorità delle amministrazioni pubbliche. Stiamo perciò lavorando all’avvio rapido di misure per gli utenti alessandrini. In questo frangente ognuno per la sua parte dovrà contribuire a minimizzare i disagi: Comune di Alessandria e Regione Piemonte, cui si aggiunge per il caso specifico l’Agenzia della Mobilità Piemontese, sono allineati per individuare gli interventi da mettere in campo”: parola dell'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, dopo l'incontro di ieri a Torino con il vicesindaco Davide Buzzi Langhi. Sul tavolo, la questione del 'caro bus' ad Alessandria e del taglio delle compensazioni - causa Bilancio in rosso - da parte del Comune ad Amag Mobilità.

“Sono molto soddisfatto - ha commentato il vicesindaco Buzzi Langhi - della tempestività e del livello di preparazione di questo incontro e dell’attenzione che la Regione Piemonte, attraverso l’assessore Gabusi, sta dimostrando per il nostro territorio. Non nascondo che i problemi sono consistenti e sono dovuti ai tagli determinati dal disavanzo comunale. In questo contesto la collaborazione è fondamentale. Stiamo perciò facendo dei ragionamenti che possano generare risparmi, in modo che il mancato contributo comunale al costo dei biglietti e degli abbonamenti sia meno impattante per i cittadini”.