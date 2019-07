Oggi l’addio a Gianni, colto da malore al pub

CANTALUPO - C’è un sobborgo in lutto. Giannino, classe 1964, se n’è andato all’improvviso, lasciando incredulità.

È morto nella birreria che frequentava da anni, il John’s Pub. Un cliente abituale, lui come altri che non avevano neanche bisogno di darsi appuntamento, intanto si trovavano sempre lì, alle 9.30 di ogni sera.

Quella di sabato, purtroppo, per Gianni Zaccaria di Cantalupo è stata l’ultima. Era entrato da poco nel locale di via Mondovì, non lontano da piazza Garibaldi, quando ha accusato un malore improvviso. Tempestivi i soccorsi, immediato il trasporto in ospedale. Sono state telefonate e ripetizione tra i sodali di sempre e il fratello e la sorella di Gianni, nel frattempo arrivati al Santi Antonio e Biagio.

Verso mezzanotte, però, le speranze sono finite. E così la vita di un uomo che descrivono affabile, cordiale, sempre pronto alla battuta. Le testimonianze d’affetto si sono avute ieri al rosario, nella chiesa di Cantalupo dove stamani, alle 10.30, sarà celebrato il funerale.