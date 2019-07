“Nessun aumento sui bus per le persone con disabilità”

ALESSANDRIA - Nessun aumento sugli abbonamenti Amag Mobilità per le persone con disabilità. Anzi,”se qualche utente avesse già pagato l'abbonamento mensile con un prezzo maggiorato, verrà rimborsato”. Lo assicura con una nota l'assessore alla Mobilità e Trasporti Davide Buzzi Langhi.

“Il Comune ha sempre coperto una quota dell'abbonamento mensile per le persone con disabilità che utilizzano i mezzi pubblici. Pur nella necessità di rivedere il contributo corrisposto ad Amag, la variazione di tariffe non riguarderà le categorie deboli”, assicura.

Come avevamo riportato in un articolo, infatti, era emerso come alcuni titolari di abbonamento, all'atto del rinnovo, si erano trovati a pagare 42 euro invece di 15.

“Vorrei precisare – chiarisce l'assessore - che i tagli effettuati sui trasporti, dovuti all’esigenza di presentare un piano di riequilibrio pluriennale molto pesante, non incidono minimamente sulle agevolazioni previste per i disabili che sono l’unica categoria che non è stata minimamente toccata dai tagli sui trasferimenti comunali ad Amag Mobilità”.

In una determinazione dirigenziale della settimana scorsa (la 2299 del 24 luglio scorso) la voce “Spese per il trasporto disabili”, prevede uno stanziamento di 100 mila euro, del tutto analogo a quello dello scorso anno.

“Pertanto assicuro che il costo dell’abbonamento all’Eccobus per i disabili è rimasto invariato a 15 euro e se qualcuno, per un errore degli addetti, ha pagato una cifra superiore sarà rimborsato da Amag Mobilità”