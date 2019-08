“Trasporto locale? In Regione nessuno ne ha parlato”

ALESSANDRIA - ”Due sedute del Consiglio regionale dedicate a questioni torinesi (Suk e Salone dell'auto) e nemmeno 5 minuti per il trasporto pubblico di Alessandria. E' questa la considerazione che la Giunta Cirio riserva al territorio alessandrino, in perfetta antitesi con le dichiarazioni di guerra al torinocentrismo di pochi giorni fa. Alle promesse del centrodestra, come prevedibile, non sono seguiti i fatti”: Sean Sacco, consigliere M5S, attacca sul caso dei tagli alle agevolazioni sui bus alessandrini.

“Adesso - prosegue - si tornerà a parlare di Amag e del trasporto pubblico di Alessandria, nella migliore delle ipotesi, a settembre. Quando, cioè, i giochi saranno fatti per gli abbonamenti degli studenti”.

I pentastellati avevano presentato un ordine del giorno, che il centrodestra si è rifiutato di affrontare in aula, che prevedeva un semplice impegno per la Giunta Cirio: “Quello di valutare con Comune di Alessandria, vertici Amag Mobilità e Agenzia della Mobilità Piemontese - spiega Sacco - le modalità per il ripristino delle tariffe agevolate, al fine di garantire il diritto alla mobilità e l’accesso ai mezzi pubblici a studenti e fasce più deboli della popolazione. Persone che già da oggi non possono usufruire di tariffe agevolate a causa dei buchi in bilancio fatti dalla vecchia politica”.