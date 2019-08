Movie Tellers: a ottobre tornano le narrazioni cinematografiche

CINEMA - Tornano a ottobre le narrazioni cinematografiche di Movie Tellers, che con la terza edizione porterà nelle città che hanno aderito al progetto 12 film - 4 cortometraggi, 4 documentari e 4 lungometraggi - tutti accomunati dal “fattore Piemonte”. Titoli della recente stagione cinematografica che portano in sé un legame con la regione, che siano registi, luoghi di ripresa, case di produzione e distribuzione o le storie narrate, selezionati in sinergia con Film Commission Torino Piemonte, Torino Film Festival e TorinoFilmLab.

Alessandria è presente in programma il 17 e il 24 ottobre al Cinema Kristalli, insieme a Castelceriolo il 26 ottobre al Cinema Macallé e a Valenza l'8 ottobre al Cineteatro Sociale.

Ideato e organizzato da Associazione Piemonte Movie - Progetto Piemonte Cinema Network e promosso dalla Regione Piemonte, Movie Tellers sostiene la cinematografia di valore, andando oltre ai classici circuiti distributivi, grazie alla collaborazione di Agis e Anec, per dare al pubblico la possibilità di scoprire questi tesori della settima arte e ritrovare la magia della visione condivisa nelle sale cinematografiche locali che rappresentano esse stesse un patrimonio da tutelare. Una festa del cinema regionale che dal 1° al 31 ottobre farà tappa in tutte le 8 province piemontesi per un totale di 35 appuntamenti per un intero mese “a tutto cinema”.

Come sempre, ogni giornata di Movie Tellers porterà in sala un lungometraggio, un documentario e un cortometraggio, presentati dai professionisti del cinema (registi, autori, attori, sceneggiatori…) e accompagnati dagli interventi di giornalisti locali, grazie alla collaborazione dell’Associazione Stampa Subalpina. Viene inoltre rinnovata l’importante partnership con i Presìdi Slow Food del Piemonte che presenteranno nei cinema i prodotti dell’eccellenza locale.

Per informazioni: www.piemontemovie.com.