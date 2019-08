"Benvenuti nella giungla": assurda situazione nelle vie della città

ALESSANDRIA - Negli anni '80 i Guns N' Roses, riferendosi al degrado di Los Angeles, scrivevano la famosissima "Welcome to the jungle"; nel 2019, nel nostro piccolo, qualcuno scriverà una nostrana "Benvenuti nella giungla", in riferimento alle strade sia periferiche che centrali di Alessandria, dove la vegetazione spesso è più alta delle vetture parcheggiate e che copre tutto il marciapiede, rendendo impossibile ai pedoni il semplice camminare.

La speranza è che qualcuno che abbia a cuore la città di Alessandria intervenga per evitare che i cittadini debbano improvvisarsi novelli Indiana Jones, costretti a farsi strada col machete per le vie.