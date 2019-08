Svelata la stagione teatrale bistagnese

BISTAGNO - Sciolta la riserva sulla prossima stagione teatrale bistagnese. Dopo il successo delle ultime tre edizioni, anche per il cartellone 2019/2020 sarà affidato a Quizzy Teatro in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. La rassegna Bistagno in Palcoscenico, diretta da Monica Massone, ospiterà presso il Teatro SOMS importanti nomi della scena nazionale, compagnie, autori, registi e attori emergenti.

Cinque gli spettacoli del cartellone principale ai quali si affiancheranno due appuntamenti del periodo natalizio, il ‘Cartellone Off’, dedicati al mondo dell’infanzia e alle famiglie e, novità di quest’anno, uno spettacolo extra.

«Negli ultimi tre anni ho cercato di dare vita ad una proposta teatrale e culturale attenta e rivolta ai gusti del pubblico – ha spiegato la direttrice artistica Monica Massone – Lo spettatore vuole coniugare leggerezza e ironia ad una certa complessità narrativa e a momenti di riflessione e impegno. Il "Grande Nome" deve essere supportato da un "Grande Testo", così come un'idea originale deve essere supportata da una regia attenta a ogni dettaglio e da un'interpretazione attoriale sempre credibile».

«Bistagno si afferma come piccolo ma significativo centro di produzione e ospitalità artistica – ha aggiunto Riccardo Blengio, vertice della SOMS e vicesindaco - In virtù del progetto di Residenza Teatrale, creato in collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo, il Teatro SOMS è diventato a tutti gli effetti un centro culturale attrattivo e fondamentale per il territorio. Negli ultimi anni, infatti, si è formata una comunità artistica che ha saputo valorizzare talenti e creatività locali, protagonisti loro stessi dell'ideazione e dell'interpretazione di spettacoli di ricerca e prosa e allo stesso tempo appassionati spettatori, curiosi di conoscere e vedere all'opera importanti artisti su un palco lontano dalle grandi città e metropoli. La volontà della SOMS e del comune di Bistagno è preservare questa ricchezza e mantenere vivo entusiasmo e voglia di fare, soprattutto giovanile”.

Si partirà venerdì 22 novembre con Marina Massironi e NicolettaFabbri, sorelle protagoniste de LA SOMMA DI DUE. Domenica 15 dicembre sarà la volta diLA LETTERA DI NATALE, prima rappresentazione in lizza al Cartellone Off seguita, lunedì 6 gennaio da EQUILIBRI DI UN CLOWN di Lello Clown ossia Raffaele Pecoraro. Sabato 25 gennaio 2020 la Compagnia Accademia del Folli, diretta da Carlo Roncaglia, farà rivivere, attraverso musica e parole, il mito di Fabrizio De André con ATTENTI AL GORILLA. Sabato 22 febbraio sarà la volta di DON CHISCIOTTE - Tragicommedia dell’Arte, una produzione Stivalaccio Teatro, con il contributo drammaturgico di Carlo Boso e gli attori Marco Zoppello e Michele Mori. Sabato 21 marzo, una pièce teatrale di alto senso civico e civile, BORSELLINO,con Giacomo Rossetto. Sabato 18 aprile, l’evento fuori cartellone, GUARDA IN ALTO. Sabato 16 maggio a chiudere la kermesse ci penserà TIPI - Recital Comico - Antropologico, uno spettacolo scritto e interpretato da Roberto Ciufoli. Info: 348.4024894