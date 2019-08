"Ci piangiamo addosso. Adesso smettiamola"

ALESSANDRIA - Fare leva sul turismo per restituire un futuro importante ad Alessandria e al suo territorio. Come? Secondo il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, «è ora di smettere con i ‘campanili’ e le battaglie tra città e paesi. Ma secondo voi, un russo o un cinese fanno differenze tra Alessandria, Asti, Acqui Terme o Casale Monferrato? No, e questo perché sono attirati dalle nostre bellezze nel loro complesso».

Tesori che pure noi abbiamo: «Mi sono tolto uno sfizio e ho fatto valutare quelli più importanti del nostro patrimonio: ebbene, valgono qualche milione di euro. Qualcuno lo sa?».