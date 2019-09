Pensionata morta nello schianto, oggi i funerali

NOVI LIGURE — Saranno celebrati oggi, mercoledì 4 settembre, i funerali di Anna Marenco, la pensionata novese di 76 anni che domenica è rimasta uccisa in un incidente stradale alle porte di Castellar Ponzano. Le esequie si terranno alla chiesa di San Pietro, in via Roma, alle 15.30.

La donna, verso le 9 e mezza del mattino di domenica 1° settembre, stava percorrendo la strada 35, tra Villalvernia e Tortona con la propria Ford Ka. Arrivata a Castellar Ponzano, all’altezza del cimitero della frazione, ha perso il controllo della propria vettura ed è finita fuori dalla carreggiata. È morta sul colpo. Le cause dello schianto sono ancora al vaglio dei carabinieri. Tra le ipotesi, anche quello di un malore alla guida, che avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto alla donna. In quel tratto, infatti, la strada 35 è un lungo nastro d’asfalto rettilineo e senza particolari insidie, che attraversa i campi pianeggianti.

Anna Marenco – che gli amici conoscevano come “Olga” – era nata a Ovada ma abitava ormai da molto tempo a Novi. Lascia i figli Graziella e Roberto Marchelli e tre nipoti.

