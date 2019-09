"Via San Lorenzo, noi commercianti penalizzati dal cantiere"

ALESSANDRIA - Segnalazione da parte di un lettore, "titolare - spiega - di negozio in via San Lorenzo. E' purtroppo ancora evidente il disagio che affligge i titolari di attività in questa strada per via della continua presenza del cantiere dell'ex cinema moderno. Stiamo subendo da due anni e mezzo questa situazione: ci siamo più volte rivolti a varie amministrazioni senza avere risposte efficaci. Ora abbiamo la via nuovamente sbarrata da una gru... Cosa dobbiamo fare?".