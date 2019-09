Ubriaco minaccia i rivali con la pistola, è arrestato

ALESSANDRIA - Minaccia aggravata e detenzione abusiva di arma da fuoco. E' per questo che un cinquantacinquenne di nazionalità albanese è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alessandria. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ubriaco, era stato la causa scatenante di una lite con alcuni clienti di un bar di via Padova dopo la quale li aveva raggiunti nei pressi della loro abitazione per minacciarli e insultarli, anche con una pistola.