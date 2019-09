Due ciclisti investiti: perde la vita un 36enne, resta grave il 74enne

ALESSANDRIA - Due schianti in poche ore. Due i ciclisti coinvolti.

Martedì sera sulla Provinciale 99 tra Viguzzolo e Tortona ha perso la vita Massimiliano Montanari, un panettiere di 36 anni, investito mentre andava a lavorare in sella alla sua bicicletta.

Un 74enne è, invece, ricoverato in prognosi riservata a causa di un incidente avvenuto ieri mattina, giovedì, ad Alessandria, in corso IV Novembre. Carmelo Molinaro, residente nel quartiere Cristo, è stato investito mentre attraversava la strada sulla pista ciclabile.

L’automobilista percorreva quel tratto per poi svoltare in via don Orione. Entrambi avevano la visuale coperta dalle vetture ferme al semaforo rosso. Emerge, dunque, la pericolosità dei percorsi ciclabili.