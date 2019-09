C'è 'Gagliaudo tra i mercanti', ma non gli scacchi

ALESSANDRIA - Banchetti nelle strade fin da questa mattina per la 21esima edizione di Gagliaudo tra i mercanti, che anche domani - con i negozi aperti - animerà le vie del centro città.

Non ci sarà però la sorpresa più attesa: come comunicato via social dall'assessore al Commercio, Mattia Roggero, "la partita di scacchi viventi a cura dell’Associazione Aleramica Alessandria prevista per domani, domenica 22 settembre, per il maltempo previsto nel pomeriggio sarà rinviata a domenica 29. Seguiranno dettagli per location e orario".