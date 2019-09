Addio a Gianvito Veronesi, nefrologo e uomo di grande cultura

ALESSANDRIA - E' scomparso questa mattina, a quasi 73 anni (li avrebbe compiuti il prossimo novembre) e dopo mesi di malattia, il nefrologo Gianvito Veronesi, per tanti anni impegnato all'ospedale 'Santi Antonio e Biagio' di Alessandria.

Uomo di grandissima ironia e cultura, 'baletiano' doc e amante degli sport (golf e calcio in particolare: era tifosissimo del Torino e dei grigi, di cui per tanti anni è stato abbonato) e dei viaggi, lascia il fratello Gianluca (per pochi mesi anche sindaco della città) e tantissimi amici, che oggi lo piangono.

Il rosario sarà recitato domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 20.30 nella parrocchia della Madonna del Suffragio, al rione Pista, dove giovedì alle 14.30 sarà celebrato anche il funerale.