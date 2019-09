L’Asl aspetta il direttore. Il Pd protesta stando a casa

ALESSANDRIA - «Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?».

Alla domanda morettiana, il Pd di Alessandria risponde senza dubbi. E così, domani, i sindaci ‘dem’ diserteranno l’incontro in cui si eleggerà il presidente dell’assemblea dei sindaci dell’Asl Al.

L’astensione è per protestare per la mancata nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria, vacante da tre mesi: «Senza una guida, aumentano i problemi e chi ci rimette sono i malati».

La Regione però promette: «A breve la soluzione».