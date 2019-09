“Scuola Sicura”: si rinnova la convenzione

ALESSANDRIA – Sarà attivata a partire da lunedì 30 settembre la Convenzione “Scuola Sicura” grazie alla sinergia tra Assessorato comunale ai Servizi Educativi e Scolastici, Corpo della Polizia Municipale e Associazioni delle Forze dell’Ordine in congedo. Le associazioni delle Forze dell’Ordine in congedo che si sono rese disponibili per questo anno scolastico sono Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, Associazione Polizia Municipale in congedo, Associazione Ranger d’Italia e Associazione Polizia di Stato in congedo.

Il progetto, che beneficia del supporto del Gruppo Amag, ha l’obiettivo di promuovere e condividere un servizio importante per il presidio del territorio, complementare a quello già ordinariamente svolto dalla Polizia Municipale.

Gli operatori delle associazioni delle Forze dell’Ordine in congedo coinvolte - ai sensi della Convenzione approvata - saranno impegnati nell’azione di «osservazione davanti le scuole del territorio comunale, durante l’ingresso e l’uscita degli allievi, al fine di preservare e tutelare gli stessi da situazioni di pericolo derivanti dall’eventuale comportamento degli utenti della strada e dalla presenza di persone sospette che con il loro atteggiamento e/o comportamento potrebbero mettere in atto violazioni di norme di legge e di regolamenti. Il suddetto impiego di volontari avverrà sotto la direzione e il coordinamento del Corpo di Polizia Municipale».

L’attività interesserà molti plessi scolastici e prevalentemente quelli interessati da traffico viabile per il quale il presidio svolto dai volontari risulterà decisivo, in supporto all’azione svolta dal Corpo della Polizia Municipale.