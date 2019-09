Galliani in centro per l'aperitivo

ALESSANDRIA - Aspettando l'inizio di Juve U23 - Monza allo stadio Moccagatta, questa sera alle 20.45, Adriano Galliani (attuale dirigente del club brianzolo, di proprietà di Silvio Berlusconi) ha fatto un giro in centro città, fermandosi per l'aperitivo all'Escobar. Che, gestito da bomber Dado Andric, per gli appassionati di calcio è un punto di ritrovo fisso.