Anche Alessandria ricorda Norma Cossetto

ALESSANDRIA - Sabato 5 ottobre alle 10.30, in via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, anche Alessandria parteciperà alla manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e con la quale si intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

La cerimonia prevede la deposizione simbolica di una rosa davanti al sacello posto nella via e vedrà la presenza - a nome dell’amministrazione - di Carmine Passalacqua (presidente della IV Commissione consiliare Cultura e Istruzione) e dell’assessore Giovanni Barosini.

La 23enne Norma Cossetto venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba. La sua triste storia è emblematica dei drammi e delle sofferenze delle popolazioni italiane dell’Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia negli anni che vanno dal 1943 al 1945.

L’8 febbraio 2005, l’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi insignì Norma Cossetto della Medaglia d’oro al valor civile con la seguente motivazione: "Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio".