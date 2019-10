Inserzione truffaldina su internet: due denunciati

CASTELLETTO D'ORBA - Due pregiudicati, residenti in provincia di Napoli, sono stati denunciati per truffa dai Carabinieri di Novi. I due, attraverso una falsa inserzione online, avevano preso accordi con un ventottenne di Castelletto D'Orba per la vendita di un mobile ma, dopo essersi fatti accreditare la somma di 550 euro, si erano resi irreperibili senza consegnare la merce.