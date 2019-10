C'è il via libera, Aral è una società 'in house'

ALESSANDRIA - Altra giornata importante, quella di ieri, per Aral. Che, dopo l'annuncio di essere tornata in utile, è finalmente - e ufficialmente - una società 'in house' del Comune di Alessandria.

Come spiega l'assessore all'Ambiente, Paolo Borasio, "è stato un percorso lungo, difficile, complesso. Ma abbiamo messo un altro punto fondamentale per la nostra amministrazione: Aral è finalmente una società in house. Non lo era mai stata, da quando è stata costituita. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questo importante risultato per Alessandria e tutti i Comuni soci, non ultimo quello di Genova".

L'esponente della giunta Cuttica di Revigliasco ripercorre anche i passi che ci hanno portato fino a oggi: "Dopo aver contribuito a riportare la legalità in Aral con la nomina a presidente dell'ex prefetto Giacchetti e aver nominato successivamente un Cda che ha riportato in utile l'azienda (6 milioni di euro di utili previsti a fine anno), adesso l'affidamento del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti di una trentina di Comuni dell'Alessandrino, oltre che al trattamento dei rifiuti di Genova. Avanti così".