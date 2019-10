Festival Ferrero: giornata 'stracult' e grande cinema

ALESSANDRIA – Prosegue nel fine settimana al Teatro Alessandrino di via Verdi il Festival Adelio Ferrero – cinema e critica. Sabato giornata stracult con il critico Marco Giusti, il David di Donatello Davide Favargiotti, alessandrino premiato per il suo lavoro in Dogman di Matteo Garrone , l’omaggio a Massimo Troisi con la partecipazione di Anna Pavignano della compagna e sceneggiatrice dei suoi film, la musica nel cinema thriller con il compositore Marco Werba con i telefilm di Alfred Hitchcock a mezzanotte per i sessant’anni dalla prima trasmissione Rai.

Si inizia alle 10 con Recitaziò, recitaziò!, laboratorio di sceneggiatura per ragazzi e bambini di ogni età a cura di Giancarlo Dallosta. Alle 17 Confessioni di una mente pericolosa, da Alessandria ad Amsterdam, incontro con Massimo Benvegnù, alle 18 incontro con Marco Giusti e Steve Della Casa, Mario Gerosa e Giorgio Simonelli. Alle 19 Da Dogman a Suspiria, con Davide Favargiotti, David di Donatello 2019, Benedetta Pallavidino e Lucio Laugelli, co-direttore dell’Alessandria Film Festival. Alle 21 Il cinema appartiene ai sognatori, omaggio a Massimo Troisi, con Anna Pavignano, alle 22.30 La Musica nel Cinema Thriller. Da Alfred Hitchcock a Dario Argento con sequenze commentate dal musicista e compositore Marco Werba. A mezzanotte Brividi al Ferrero con i telefilm di Alfred Hitchcock.

Domenica è la giornata dedicata alla critica cinematografica e al grande cinema con l'omaggio a Claudio G. Fava e la partecipazione del regista Maurizio Ponzi che racconta il suo esordio come critico prima di diventare regista di attrici come Giuliana De Sio, che parteciperà alla serata dopo le premiazioni del trentaseiesimo premio Adelio Ferrero affiancata da Shel Shapiro, voce storica del beat.

Alle 10 la proiezione dei video-saggi in concorso al Premio Adelio Ferrero 2019. Alle 16 Milano 1968: Collettivo Cinema Militante, proiezione del film Tra il cane e il lupo di Giulia Cecilia Sodi. Alle 18 Al cinema da giovani. Giudizi, amori, insofferenze in compagnia dei film più amati, con Maurizio Ponzi. Alle 19 C’era una volta il cinema (e la critica), omaggio a Claudio G. Fava con Oreste De Fornari, Ilaria Feole, Rocco Moccagatta e Giorgio Simonelli che ricordano il grande critico in occasione dell’uscita del libro Claudio G. Fava (Il mio cinema).

Alle 21 l'incontro con Shel Shapiro e la consegna del 36° Premio Adelio Ferrero per giovani critici di cinema. Alle 22 l'incontro con Giuliana De Sio, intervengono Maurizio Ponzi, Roberto Pugliese e Ignazio Senatore.