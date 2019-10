Fridays for Future, un 'die in' per la difesa del pianeta

ALESSANDRIA - Nel pomeriggio di ieri, i ragazzi di Fridays For Future Alessandria si sono resi protagonisti di un 'die in' in pieno centro: "Siamo 'caduti' - raccontano - simulando l'impotenza e il destino che ci attendono, se non avverrà il prima possibile un'inversione completa della rotta. Abbiamo espresso le nostre necessità tramite una forma di protesta che simula la morte per una causa ingiusta. È necessaria una conversione ecologica radicale del sistema e qui ad Alessandria stiamo cercando di sensibilizzare e farci conoscere da coloro che ancora non hanno compreso la gravità della situazione. Per cui, ogni venerdì, fino al prossimo sciopero globale, saremo nelle strade con diverse iniziative, con l'obiettivo di coinvolgere tutta la città nella nostra lotta".