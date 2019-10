Al Cristo una settimana difficile da dimenticare

ALESSANDRIA - La foto è emblematica. E racconta delle migliaia di persone che nel weekend si sono date appuntamento al rione Cristo per fare festa.

Un quartiere che, grazie all’impegno dei commercianti guidati da Roberto Mutti e agli sforzi di Stefano Venneri, è sempre più al centro della città.

Perchè non è stato semplice, per oltre una settimana, allestire laboratori teatrali, spettacoli di ballo, giochi per bambini, proposte commerciali di ogni tipo e incontri pubblici per parlare di politica, economia locale, agricoltura e, soprattutto, della Alessandria che verrà.

Che, considerata la risposta della gente, dovrà prendere esempio da quanto accaduto in questi giorni al Cristo.