Furgone in fiamme ai Garoppi, intervengono i pompieri

GAROPPI - E' stato necessario un intervento di ben due mezzi dei vigili del fuoco di Casale questa mattina alle ore 9 in località Garoppi (Mombello Monferrato), per domare le fiamme divampate da un furgone in transito sulla provinciale della Val Cerrina. La situazione ora è tornata alla normalità. Fortunatamente non ci sono feriti.