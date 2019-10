Spacciatore inseguito e arrestato, aveva droga in auto e a casa

POZZOLO FORMIGARO — I Carabinieri del Radiomobile di Novi hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio Rachid Moufrou, quarantenne marocchino già noto alle forze dell'ordine, in possesso di marijuana, eroina e cocaina.

L'attenzione dei militari dell'Arma è stata richiamata durante una perlustrazione vicino al greto dello Scrivia a Pozzolo Formigaro, meta di alcuni consumatori di stupefacenti. Fermatisi anche per valutare il livello del torrente dopo le piogge, i carabinieri hanno notato la vettura del quarantenne sopraggiungere a grande velocità. L'uomo, incurante dell'alt, ha tirato dritto. I militari lo hanno inseguito prima di bloccarlo e, nonostante la sua resistenza, lo hanno estratto dall'abitacolo.

In sede di perquisizione sono stati rinvenuti circa 20 grammi di eroina e 13 grammi di cocaina, nonché alcune dosi già pronte di cocaina e marijuana. Nella sua abitazione sono stati trovati ulteriori 90 grammi di marijuana incellophanata in due pacchetti.

L’uomo dovrà anche rispondere anche del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.