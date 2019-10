Reati da usura? Tra le peggiori sei d’Italia

ALESSANDRIA - Quanto è sicuro il nostro territorio? A dare una risposta sono i dati raccolti in una classifica stilata da IlSole24Ore per l’Indice di criminalità di 106 province del Paese. Alessandria è al 40esimo posto.

Sono state prese in esame 18 differenti tipologie di reato (relative al totale dei delitti commessi nel Belpaese nel 2018), che restituiscono la fotografia delle denunce registrate.

Il dato più preoccupante riguarda l’usura, per la quale siamo addirittura al sesto posto in Italia. Ma ci ‘distinguiamo’ pure per riciclaggio e furti negli esercizi commerciali, mentre siamo a metà (tra il 50esimo e il 56esimo gradino) per truffa e frode informatica, incendi e violenza sessuale.

Nessuna denuncia, invece, per infanticidio e associazione di stampo mafioso.