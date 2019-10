Infantile: focus sulla malattia di Hirschsprung

ALESSANDRIA - Focus, all'ospedale infantile 'Cesare Arrigo', sui bambini affetti dalla malattia di Hirschsprung, una patologia rara congenita caratterizzata da segni occlusivi conseguenti ad alterata motilità intestinale. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana famiglie con figli affetti dal Morbo di Hirschsprungcon la collaborazione dell’Azienda Ospedaliera, si terrà ancora oggi con visite specialistiche, incontri e tavole rotonde.

“Possiamo considerarlo un battesimo per questa 'unite desease' che, anche se attiva da non molto tempo, conta già 1.500 visite ambulatoriali e oltre 400 procedure chirurgiche tra maggiori e meno complesse, per un totale di 60 patologie trattate e 20 specialità interessate – spiega il dottor Alessio Pini Prato, direttore della Chirurgia pediatrica – Questo evento ci permette quindi di identificarci come eccellenza nell’ambito della diagnosi e della cura delle patologie dell’apparato digerente e nello specifico per la malattia di Hirschsprung che, colpendo un bambino su 5mila nati vivi, spesso è ignota ai più e quindi purtroppo trattata in modo inappropriato”.

Oltre cinquanta i bambini coinvoltioggi per l’Open Day dell’Ospedale Infantile dove, dalle 9 alle 16, verranno svolte più di cento visite multidisciplinari che coinvolgono ben nove specialità e venti professionisti: visita chirurgica, cardiologica, gastroenterologica, ostetrica e ginecologica, dietologica, neuropsichiatrica, psico-educazionale, ecografia reno-vescicale, con la partecipazione inoltre di Donatella Bocchio, esperta di malattie rare dell’Asl Al.

I professionisti dell’Azienda Ospedaliera coinvolti in questo evento sono Rossella Arnoldi, Francesca Cairello, Marilisa Caraccia, Claudio Carlini, Maurizio Cremonte, Maria Grazia Faticato, Caterina Grosso, Gabriella Mangolini, Tiziana Ernestina Milanese, Paolo Nozza, Ilaria Pernigotti, Catia Perretti, Alessio Pini Prato, Marco Polverelli, Laura Pombia, Patrizia Russo,Paola Serraino, Rossella Sterpone, Nicola Strobelt e Augusta Tentori.