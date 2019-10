Piazzale allagato, chiusa la scuola di Spinetta

ALESSANDRIA - Disagi in tutta la provincia per le forti piogge della notte: è stata ad esempio appena decisa la chiusura della scuola media di Spinetta per l’allagamento del piazzale, per via delle fognature che non riescono a scaricare le acque non appena il Rio Lovassina si ingrossa.

Ma è quasi tutta la provincia a subire le conseguenze delle piogge battenti: San Giuliano Vecchio, Spinetta, Litta Parodi, Casalcermelli, Bosco Marengo sono interessate da allagamenti. In alcune zone si sono verificati anche smottamenti. A Castellazzo Bormida allagata strada Sette Vie, cascine e abitazioni isolate.