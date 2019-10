Maltempo, la conta dei danni. "Subito lo stato di calamità"

Ore 12,10 - Sono circa 400 i volontari del sistema di Protezione civile della Regione Piemonte attualmente impegnati sul territorio. Ad essi si devono aggiungere quelli dei gruppi e delle associazioni locali attivati dai rispettivi sindaci.

Ore 12,01 - Enel comunica che attualmente risultano senza energia elettrica 1.600 forniture in diversi Comuni, come Novi Ligure, Bosco Marengo, Gavi, Casal Cermelli, Villavernia, Frugarolo, Parodi, Bosio, Carezzano, Monleale e Tassarolo. In corso gli interventi di ripristino.

Ore 11,59 - La Protezione civile di Alessandria segnala che sono stati ritrovati tutti i dispersi: il bilancio dell'alluvione che ha colpito la nostra provincia è dunque di una vittima.

Ore 11,57 - Dalle 11 è stata ripristinata la piena funzionalità della circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Milano, dopo essere stata riattivata dalle 6 con limitazioni di velocità fra Cassano Spinola e Arquata Scrivia per i danni dovuti al maltempo. Rallentato, con ritardi fino a 40 minuti in direzione Torino, il traffico ferroviario sulla linea Genova-Torino, per i danni dovuti al maltempo fra Novi Ligure e Arquata Scrivia, mentre la circolazione è tornata regolare in direzione Genova. Rimane interrotta la circolazione sulla linea Genova-Acqui Terme tra Ovada e Genova dove è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada.

Ore 11,47 - "Le strutture operative e i volontari della colonna mobile regionale sono al lavoro. Siamo qui per garantire tutto il nostro appoggio". Il punto della situazione del Capo Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, in Prefettura ad Alessandria.

Ore 11,36 - Anche il presidente della Regione, Alberto Cirio, è in Prefettura, ad Alessandria, assieme all'assessore Gabusi: "Ringraziamo la Protezione civile per tutto ciò che sta facendo. Questi uomini e queste donne sono il nostro orgoglio".

Ore 11,31 - Circolazione libera nel tratto della A21 tra i caselli di Alessandria Est (Castelceriolo) e Alessandria Ovest (San Michele).

Ore 11,24 - "Ci sono tutti i crismi per dichiarare lo stato di emergenza": parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in Prefettura ad Alessandria.

Ore 11,10 - Tra pochi minuti, alle 11.15, sarà riaperto il ponte sul Bormida, ad Alessandria.