Un giorno nero: una vittima e due feriti

ALESSANDRIA - Ancora sangue sulle strade della nostra provincia. Mercoledì mattina, sulla Provinciale 457, a Cereseto, un uomo di 71 anni ha perso la vita in uno schianto frontale. L’incidente è al vaglio dei Carabinieri. Ieri mattina, giovedì, ad Alessandria due investimenti in pochi minuti. Fortunatamente i feriti non sono stati trasportati all’ospedale in gravi condizioni.

Il primo si è verificato nei pressi della stazione Ferroviaria: un’automobilista ha investito un pedone che avrebbe attraversato la strada. L’impatto non si sarebbe verificato sulle strisce pedonali. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Il secondo è avvenuto al quartiere Cristo, in corso Acqui. In questo caso un automobilista si è scontrato con un ciclista. Da chiarire la dinamica.