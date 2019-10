Indagini aperte sul motociclista morto

SPINETTA MARENGO - Luca Bisan aveva 26 anni, è morto domenica sera in un pauroso schianto in via Tortona a Spinetta Marengo. Era alla guida della sua Suzuki Gsx quando è finito contro un’Alfa Romeo. L’automobilista ha impegnato la strada con una manovra di retromarcia e non si è accorto dell’arrivo del motociclista.

Il ragazzo è volato per 36 metri andando a sbattere contro un’insegna per poi finire a terra. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i medici del 118 e i Vigili del Fuoco. La Procura ha aperto un’inchiesta.