Sotto attacco aree di servizio e casse continue

ALESSANDRIA - Non c’è tregua per le aree di servizio alessandrine. La scorsa settimana i banditi hanno agito in tangenziale, all’altezza della zona industriale D3: hanno sfidato l’allarme fumogeno del bar Itaca e sono entrati.

Qualche giorno prima avevano sfondato parte del muro perimetrale: non hanno portato a termine il colpo, forse perché disturbati.

Nella notte tra domenica e lunedì violata la cassa continua del Gulliver: i banditi l’hanno fatta saltare. Prima ancora era toccato al Postamat di San Michele. Colpo anche al Q8 di Astuti e al distributore di Felizzano. Si tratta di azioni ben organizzate.