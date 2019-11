Si muore di più ma non si sa il perché...

SPINETTA MARENGO - I numeri non ci sono, per il momento, ma c’è un dato che spicca dal comunicato congiunto inviato ieri da Comune, Asl e Arpa: in un’area ben definita, a Spinetta Marengo, ci si ammala e si muore muore di più (per determinate patologie) rispetto ad altre zone della provincia e del Piemonte. Ma non si sa il perché...

Questo imporrà ulteriori accertamenti. I risultati preliminari della seconda tranche dell’indagine voluta dalla passata Amministrazione comunale, avvallata dall’attuale, evidenziano che tra le patologie tumorali risulta un incremento di ricoveri ad esempio per neoplasie epatiche e delle vie biliari.

Uno scenario preoccupante che a Spinetta, però, la gente tende a non accreditare: «L’acqua dei pozzi? Meglio di quella minerale».