Ilva, sciopero con protesta davanti alla Prefettura

NOVI LIGURE - Dall’assemblea dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva che si è svolta stamane nella fabbrica di Novi, è emersa forte e chiara l’indicazione di dichiarare 24 ore di sciopero per la giornata di domani, martedì, con manifestazione dalle 8 davanti alla Prefettura di Alessandria.

La protesta è nei confronti delle prese di posizioni che hanno indotto il Governo a eliminare lo scudo penale che l’azienda aveva ottenuto per conciliare produzione e bonifica ambientale allo stabilimento di Taranto, ma anche contro la decisione di ArcelorMittal di rescindere il contratto di acquisizione degli stabilimenti firmato nel 2018 e a dichiarare 5mila esuberi tra i 10.700 dipendenti che ha in Italia, dei quali 700 allo stabilimento siderurgico di Novi.

Le indicazioni stanno per essere sottoposte all’assemblea dei lavoratori del secondo turno, il cui inizio era fissato per le 14. Poi sarà ufficiale la dichiarazione di sciopero per l’intera giornata di domani.